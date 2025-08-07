Новини
Българските проститутки вече таксуват в евро
Автор: Екип Burgas24.bg 16:43
©
Българските проститутки вече таксуват в евро! Проверка в сайтове, които предлагат жрици на любовта, показа, че офертите вече са не само в левове, но и в евро.

Така, ако искате да си вземете момиче за 200 лева на час, може да платите и 102,36 евро. Друга често срещана оферта е 120 лева за 60 минути удоволствие, което се равнява на 51,36 евро. Макар България да влиза в еврозоната от 1 януари 2026 година, еротичният бранш също се подготвя за смяната на валутата. По подобие на някои стоки и услуги проститутките също са с по-високи цени - ако преди време най-популярно беше да се брои по стотачка за час, то сега най-масови са услугите за 200 лева за 60 минути, т.е. ръстът на цените е два пъти.

При по-продължително търсене може да намерите и по-евтини оферти лева (30,68 евро) за час стандартен секс. За по-нестандартни желания трябва да си платите допълнително, а за орална любов цената пада до 40 лева, или малко над 20 евро. Могат да бъдат открити обяви на проститутки и за 60 лева, което е точно 35,79 евро.

Част от момичетата имат допълнителни изисквания, като да се видят и чуят с клиента по видеочат, преди да пристъпят към действия. Или че има ограничения до два пъти секс за час. Има и такива момичета, които изтъкват, че нямат ограничения в броя на клиентите. Най-скъпо продаваното момиче в популярен сайт се е оценила на 1000 лв. за 60 минути (511,29 евро). Има вариант да бъде наета за половин час - 600 лева, както и за два часа - 2000 лева.

Според обявата е на разположение денонощно и има свой терен за интимни срещи.

Момичета за 900 лв. (460,16 евро) и 700 лв. (357,90 евро) са сред другите топоферти, като изтъкват, че могат да бъдат наети и за цяла вечер, което е оценено на 5000 лева, или 2556,54 евро.

Някои от проститутките посочват в обявите си, че приемат плащания и с криптовалути, пише "България Днес" .








