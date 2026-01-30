Българският онлайн пазар расте с двуцифрен темп всяка година
©
"Българският онлайн пазар расте с двуцифрен темп всяка година“, подчерта Радичев. И допълни, че новите технологии, автоматизацията и развитието на регионалната логистика отварят възможности за експанзия към Западните Балкани.
Според него общата валута улеснява сравняването на цени, комуникацията с доставчици и стъпването на нови пазари като Гърция и Австрия. Това прави българските онлайн магазини по-конкурентни и им позволява да разширяват дейността си в рамките на еврозоната.
В същото време Западните Балкани - Сърбия, Северна Македония, Албания и Косово, също бележат силен ръст и се превръщат в естествено продължение на българската експанзия.
Трансграничната търговия е по-лесна и по-достъпна, каза още гостът. "Появиха се платформи, които обединяват логистика, митническо освобождаване и доставка“, обяснява Радичев. Двустранните споразумения с държавите от Западните Балкани намаляват митническата тежест, а с увеличаването на обемите цените на доставките постепенно падат. България се превръща в логистичен хъб за региона, подкрепена и от големи събития.
В същото време потребителите стават все по-взискателни - търсят прозрачност, точни доставки и персонализирани предложения. Искат да знаят кога ще пристигне поръчката, колко точно ще платят и дали има скрити такси, казва Радичев.
Големите търговци вече внедряват системи, които позволяват контрол върху данните и по-прецизно таргетиране, без да се нарушава доверието, посочи събеседникът.
Още по темата
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
09:44
Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че банкнотата от 500 € е фалшива
27.01
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
27.01
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души
26.01
Още от категорията
/
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните заплати към 1 януари в държавите от ЕС
13:37
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят
28.01
33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарската индустрия – от новите сортове грозде и технологии до най-добрите вина в света
27.01
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.