Българският журналист, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
Основата за това според него е в безнаказаността за извършителите, които нападат както българите, така и българските институции в Северна Македония, и припомни, че деянието на подпалвача на българския клуб в Битоля "Иван Михайлов“ Ламбе Алабаковски остана ненаказано, както и въпреки продължителните и трудни съдебни дела нападателят на Християн Пендиков в Охрид също избегна наказанието.
"Това всичко говори, че в Македония е позволено да се връщат атаки срещу българите и че за това никой не носи отговорност,“ посочи той и обясни, че македонските българи от последните стотина години, от 1913 година, се свикнали да живеят под натиска на една сръбска кауза, която се развива на Балканите, щедро и широко подпомагана от Москва, залагаща на развитието и подема на Сърбия на Балканите, която според госта трябва да стане нещо като "жандарма“ на Балканите и така да разшири своето влияние в Македония, Черна гора, дори към Албания.
"В последните години с ангажимента на българската държава, българското правителство, Президентството, под влиянието на клубовете и нашия вестник "Трибуна“, вече стана ясно, че такива атаки срещу българите и пренебрегването на техните права не може да минат така лесно. "Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук и върху tribuna.mk, който стой на барикадата, на обраната на българските национални, етнически и културни позиции в Македония,“ каза още той и добави, че какво ще се случи по-нататък зависи от силата на България, силата на България в Европейския съюз, както и от стабилността на Европа в тези размирни времена.
Вътрешнополитическа ситуация в Северна Македония е изключително пъстра, но не е толкова сложна, колкото изглежда, посочи още журналистът. По думите му отделните малцинства в Македония, като извоювалите си своите права и свободи албанци, сърбите, които са по-богатата част от македонското общество, и които са заели властта и бизнеса Македония, както и роми, турци, и други, всички те са включени в системата. "Тая система не може да се бори срещу тях, защото те са част от нея. Единствено борба, която държи нащрек целия македонски народ, е, че има неприятели вътре и вън в лицето на българите в Македония и България като държава, която "не ни признава народа, нацията и т.н.“ Но аз съм оптимист, че и този проблем ще се разреши един ден,“ заключи българският журналист и публицист Владимир Перев.
