|Българското външно министерство с остра позиция след руските МиГ-31 в Естония
Такава позиция изразиха от Българското външно министерство.
Припомняме, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство и останаха там общо 12 минути. От естонското външно министерство обявиха, че са призовали временно управляващия щаб на Руската федерация в Естония, за да й връчи протестна нота относно нарушаването навъздушното пространство на страната.
