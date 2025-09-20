Българското външно министерство с остра позиция след руските МиГ-31 в Естония

© Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни самолети е поредната безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО.



Такава позиция изразиха от Българското външно министерство.



Припомняме, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство и останаха там общо 12 минути. От естонското външно министерство обявиха, че са призовали временно управляващия щаб на Руската федерация в Естония, за да й връчи протестна нота относно нарушаването навъздушното пространство на страната.