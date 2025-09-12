ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Булгартрансгаз" сключи договор за 200 милиона с голяма наша банка
Припомняме, че през месец юни тази година "Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка за финансиране на стратегическия проект за изграждане на Вертикален коридор на българска територия. Тя завърши при изключителен интерес като финансиращите институции предложиха ресурс, който надхвърли близо 8 пъти търсения и възлизаше на 781,8 млн. евро. Подписаният договор за кредит е със срок за погасяване, съобразен с мащаба на инвестицията и се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2% на годишна база. На 10-ти септември Министерският съвет прие решение, с което се одобрява проектът на гаранционно споразумение между Република България и "Обединена българска банка“ АД във връзка с дългосрочния кредит между Булгартрансгаз и ОББ за финансиране на проекта.
"Подписването на договора с Обединена българска банка е още един успешен етап по пътя към реализиране на ключовата за Европа инфраструктура на Вертикалния коридор у нас“, подчерта изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов по време на подписването. По думите му осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона.
Проектът "Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
12:42 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
12:37 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета