Бум на болните от COVID-19 в България! Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
Автор: ИА Фокус 10:03
Ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили.

Според експертите обаче реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове.

В случай, че резултатът е положителен, трябва заразеният да остане зa седмица вкъщи.

"И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена хрема, запушен нос, който се отразява на говора, ларингитни прояви, по-продължителна кашлица. Тези оплаквания определено насочват към COVID-19", каза д-р Саша Порязова пред NOVA.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като на респираторна инфекция, а трябва да му се обърне сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.








преди 1 ч. и 41 мин.
0
 
 
Е, чакайте поне да мине петък и Тръмп и Путин да обявят края на войната де. Прибързвате с няколко дни. Има си план. Следва ковид и/или извънземни... :)
Aнонимен
преди 5 ч. и 13 мин.
0
 
 
я си ги наврете тия тестове де слънце не огрява! Фък Оф и у лево. Караш си настинката и тръгваш. Всеки нормален човек си седи вкъщи 2-3 дена ако е с настинка. А ако е с настинка на море, си гледа кефа доколкото е възможно. Много по-неприятен е "летният вирус" от фекалиите с повръщане и разтройство за 2-3 дена!
