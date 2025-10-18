Бум на златни сватби в Белоградчик! Скалната столица на България се готви за специално тържество, на което да отпразнува половин вековния семеен юбилей на десетки двойки.Подготовката започна и след месец Белоградчик от град на скалите ще се превърне в град на любовта.50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство – това отбелязват Митка и Иван Иванови от Белоградчик."Годините минаваха, минаваха и станаха 50", през сълзи споделя Митка пред Нова тв."От пръв поглед ми хареса и си помислих: Това момиче ако някога ме обикне бихме създали семейство“, спомня си Иван."Той работеше в едно предприятие и си беше наранил пръста. Беше го страх да ходи на превръзки и аз го водих една седмица. Може би затова си е казал тази жена ще бъде", разказва Митка.Съвместната им история обаче тепърва започвала."Имаха събор в Плешивец и отиваме на събора с приятели и той ми каза "Оставаш“, казах му: "Как ще оставам? Нашите не знаят!". Обаче останах", признава Митка.Сватбата била в родното село на Иван - Плешивец и били поканили цялото село.