Новата детска болница в Бургас е на крачка от отваряне, като се очаква до три месеца да получи официално разрешение за работа. В момента текат финални проверки от РЗИ и Агенция "Медицински надзор“, а успоредно с това се подготвят договорите на медицинския състав.

Управлението на лечебното заведение поема д-р Благомир Здравков (настоящ директор на софийската педиатрия "Проф. Иван Митев“), който определя проекта като ключов за решаване на здравните проблеми в региона, информира БНТ. Болницата ще започне работа веднага щом бъде напълно окомплектована функционално и документално.

Припомняме, че болницата е 100% собственост на Община Бургас и ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.