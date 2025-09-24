ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бургас е предупреден!
Утре облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до около 28°-30° в юг-югозападните, за София - около 25°.
В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
За част от страната за утре е обявен жълт код заради очакван силен вятър.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сериозно китайско присъствие на техническия панаир в Пловдив
13:15 / 24.09.2025
Мъж шофирал с 4,19 промила алкохол в кръвта
13:17 / 24.09.2025
Увеличават стипендиите за студенти и докторанти
12:45 / 24.09.2025
Ето как ще функционират кафе машините и вендинг автоматите след 1...
12:12 / 24.09.2025
Какви са предимствата на телемедицината?
11:45 / 24.09.2025
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата
11:51 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
14:40 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета