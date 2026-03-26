Бургас почете Деня на Тракия
На 26 март честваме Деня на Тракия, в който се прекланяме пред героизма на българските воини, загинали в сраженията за превземането на Одринската крепост през Балканската война (1912-1913 г.) и си спомняме за страданията на хилядите тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България.
В памет и почит към смелостта и саможертвата на тези велики българи днес пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк в Бургас венци и цветя положиха областният управител на област Бургас Добромир Гюлев, заместник областните управители Димитър Вълчев и проф. Татяна Коцева, заместник-кметовете на Община Бургас Диана Саватева и Станимир Апостолов, председателят на Общински съвет-Бургас Михаил Хаджиянев, видни общественици и десетки тракийци.
Още от категорията
80% от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уреди с дистанционни
11:53
Д-р Бацелова: Заболяването започва с висока температура и отпадналост, характерно зачервяване на очите и обрив по цялото тяло
08:16
Пенсиите у нас покриват едва 78% от разходите за живот. Пример – в Италия възрастните хора взимат повече от два пъти от това, което харчат
25.03
Възрастен мъж: Сметката за ток ми е 437 евро, а пенсията 400 евро, ако не е дъщеря ми "няма как да живея"
25.03
