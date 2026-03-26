Днес отбелязваме още една дата от историческия български календар, която идва да покаже, че в кръвта ни като нация тече кръвта на велики българи, непримирими срещу гнета и потисничеството, жертвоготовни и окрилени от идеала за свобода.На 26 март честваме Деня на Тракия, в който се прекланяме пред героизма на българските воини, загинали в сраженията за превземането на Одринската крепост през Балканската война (1912-1913 г.) и си спомняме за страданията на хилядите тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България.В памет и почит към смелостта и саможертвата на тези велики българи днес пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк в Бургас венци и цветя положиха областният управител на област Бургас Добромир Гюлев, заместник областните управители Димитър Вълчев и проф. Татяна Коцева, заместник-кметовете на Община Бургас Диана Саватева и Станимир Апостолов, председателят на Общински съвет-Бургас Михаил Хаджиянев, видни общественици и десетки тракийци.