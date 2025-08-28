Новини
Бургас в топ класацията по нови жилища
Автор: Екип Burgas24.bg 09:22
©
Илюстрация
Пловдив оглави класацията за най-много въведени в експлоатация нови големи жилища през второто тримесечие на годината. Според данни на Националния статистически институт (НСИ), в областта са завършени 74 къщи и апартамента с пет и повече стаи. Така градът отново заема първото място, след като през предходното тримесечие лидер беше София.

Столицата остава на втора позиция с 61 нови големи жилища, а тройката се допълва от Варна с 49. На четвърто място са София-област и Бургас, където са въведени по 41 големи имота.

Интересът към просторните домове расте и в други области – Перник (38), Благоевград (24), Габрово (14), Русе (13), Пазарджик (13), Добрич (11), Стара Загора (11) и Хасково (10). Общо за страната завършените жилища с пет и повече стаи за тримесечието са 443.

Докато Пловдив води при големите имоти, София остава безспорен лидер по общ брой въведени в експлоатация жилища – 2811 за три месеца. На второ място е Бургас с 651, а трети е Варна с 539. Петица завършват Благоевград (371) и Пловдив (300).

В челната десетка попадат още Кърджали (136), Стара Загора (119), Велико Търново (112), София-област (105) и Хасково (102). В същото време някои региони изостават значително – в Монтана са въведени едва 5 жилища, във Видин – 7, а в Силистра – 9.

Данните на НСИ показват отчетлив дисбаланс между северната и южната част на страната. В Северния централен район новите жилища са едва 280, а в Северозападния – 115. За сравнение, в Североизточния район броят им достига 763, а в Югозападния (включително София) – цели 3395.

Предпочитанията на хората при покупка се различават според целта. За собствено ползване най-търсени са по-големите апартаменти, докато за инвестиция водят двустайните. През тримесечието на пазара са излезли 2566 двустайни жилища (42,8% от общия брой) и 1848 тристайни (30,8%). Четиристайните са 705, а едностайните – 439.

Общо през тримесечието в експлоатация са въведени 1256 нови сгради със 6001 жилища. От тях 76,3% са стоманобетонни, а 78,2% са еднофамилни къщи.

Общата полезна площ на новите домове е 538,6 хил. кв. м, като средната площ на едно жилище намалява до 63,3 кв. м. Най-голяма средна площ е отчетена в София – 121,9 кв. м, следвана от Монтана – 121 кв. м, а най-малка – в Разград (47,8 кв. м) и Търговище (52,1 кв. м).








