|Буря спря движението по Дунав мост
Фургонът е бил препречил и двете платна на Дунав мост и така е спрял възможността за преминаване на леки и товарни автомобили както към Румъния, така и към България. Георгиев е в постоянен контакт с всички институции, включително с Регионална дирекция "Гранична полиция“ и Областната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/. Осигурен е бил веднага коридор за преминаване на специализиран кран на фирмата изпълнител, който да върне на място фургонът. Моментално са реагирали и работниците на терен.
Георгиев съобщава за множество паднали дървета по републиканската пътна мрежа, както и в различни населени места от региона. Навсякъде се работи по премахването им. Няма сигнали пострадали хора, но има повредени моторни превозни средства. Четири екипа на РДПБЗН в момента са на терен, като три от тях са в града, а един е на място на произшествие на вход в Русе по главния път от София. Там е паднало дърво, което е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил към Русе. Това е довело до голяма колона от изчакващи леки коли и камиони.
