Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Държавният бюджет за 2026 година влиза на първо четене в пленарна зала тази седмица в петък, 21 ноември. То ще влезе като точка първа, дори преди редовния парламентарен контрол, предаде репортер на "Фокус''. 

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев поиска прегласуване, но искането му бе отхвърлено от мнозинството.

"Фокус" припомня, че вчера депутатите приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. в комисиите в НС.