Бюджетите на НЗОК и ДОО влизат за обсъждане в парламента
Предложението за допълнителна точка в програмата и разглеждането на бюджета на Касата в зала бе прието със 124 гласа "за", 59 - "против" и 32-ма "въздържал се".
С подкрепата на 136 народни представители в дневния ред на депутатите за тази седмица официално влезе един от т.нар. "малки" бюджети - този за ДОО.
