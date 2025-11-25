Бюджетни промени от ПП: Данъците остават, дефицитът – 3%
Промените, предложени от "Продължаваме Промяната“ са:
Спиране на кражбите и парите за бухалките
• Намаляване на дълга с 2 млрд. евро, за които няма обяснение за какво ще се харчат.
• Намаляване на безобразния ръст на заплатите на силовите структури и съдебната власт (бухалките на властта) до 5%, колкото е предвиденото увеличение за останалите държавни структури.
• Ограничаване на бонусите на държавните служители до размера на министерската заплата и съкращаване на незаетите щатни бройки, така че парите от тях да не се ползват за бонуси.
• Намаляване на черната каса чрез осветляване на разходите от централен бюджет – да се опишат в таблица, както беше по време на управлението на ПП (предложение за разпределението на разходите от централен бюджет вижте в прикачената таблица).
• Да отпадне текстът, с който се освобождава ТОТО-то от плащане на данъци. Ще гласуваме против и новата далавера на управляващите – ТОТО-то да се даде на концесия.
• Аванси за общински проекти да се плащат само при готов проект и разрешение за строеж – за да няма пари в чували.
За бизнеса
С промените, насочени към бизнеса, се предлага отпадане на най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от времето на Жан Виденов насам. Те предвиждат:
• Отпадане на увеличението на данъка върху дивидента от 5% на 10%. Това би намалило данъчните постъпления и би изгонило инвеститори.
• Отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта (с 10%). Това би натоварило както работодателите, така и работещите, без срещу увеличената вноска да се ползват допълнителни права.
• Ръстът на максималния осигурителен доход да не е 470 лв., а 300 лв. Това удря пряко работодателите и хората с високи доходи, без да получат допълнителни осигурителни права в замяна.
• Отпадане на изискването за въвеждане на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Това би довело до огромни разходи за всеки един бизнес, без да има приход в хазната.
• Отпадане на изискването за слагане на GPS на камиони, които превозват стоки. Това също няма да доведе до приход в бюджета, но ще създаде разход и допълнителна административна тежест за бизнеса.
• Прагът за регистрация по ДДС да се вдигне отново от 100 хил. на 166 хил. лв. Това би облекчило значително малкия и среден бизнес.
• Ваучерите за храна да се увеличат от 200 на 300 лв. Това помага за изсветляване на икономиката и намаляване на данъчната тежест за бизнеса.
• Работодателят да заплаща само първия един ден от болничните, а не първите 2 дни. Това би намалило разходите за бизнеса.
За младите семейства
С промените, насочени към младите семейства, ПП продължава политиката си за подпомагане на младите хора, така че те да останат да работят и да отглеждат децата си в България.
• Към предложението за отпадане на допълнителната осигурителна тежест, което удря двойно всяко младо семейство, предлагаме още:
• 50% увеличение на данъчния кредит за отглеждане на дете. Така че да стане 450 евро за първо дете, 900 евро – за второ и 1350 евро – за три и повече деца, и двойно за деца с увреждания.
• Да се заплаща 100% от обезщетението за майчинството при по-ранно връщане на работа, вместо сегашните 50%. Това би стимулирало майките да се върнат на работа и би донесло повече приходи за държавата, отколкото разходи. Работодателите също ще спечелят от връщането на младите кадри.
• Гъвкаво бащинство – от датата на изписване на детето до 1 година след това бащите да могат да си ползват отпуската на части.
• Осигуровките по време на майчинство да са за сметка на държавата, а не на работодателя. Така ще се спре скритата дискриминация при наемането на жени.
•Тригодишна инвестиционна програма за проектиране, изграждане и построяване на детски градини и ясли в София на стойност 175 млн. евро и прехвърляне на Столична община на необходимите терени за това. (Таблица вижте в прикачения файл)
За здравеопазването
• Трайно решение за гарантиране на достойни заплати на лекари и медицински сестри. Въвеждат се механизми за финансиране на държавни и общински болници, така че парите да стигнат до медицинските специалисти. Предвидени са санкции и контрол на директорите на болници, които не плащат новите заплати.
• Предвидено е НЗОК да покрива ваксините за грип за деца.
• Да се въведат СМС-и за извършени дейности, за да се спре източването на пари от НЗОК с фиктивни дейности.
• Частните болници да правят търгове за онколекарства.
• Спиране на източването на НЗОК чрез нови договори с болници, от които няма нужда.
В продължение на политиката, наложена по време на правителствата на "Продължаваме Промяната“, заплатите в държавния сектор да се увеличават балансирано и по-големи увеличения да има там, където са най-ниски, в предложенията е заложено увеличение на заплатите на най-ощетените държавни служители, като например в Националната библиотека, в музеи, галерии и др. културни институти, в НСИ, НОИ и НАП. Предлага се също така увеличаване на бюджета за заплати в БНТ, БНР и БТА в размер на 9 млн. евро.
С промените са предложени и регионални политики като допълнителни средства за доизграждането на Специализирана болница в Стара Загора.
Предвидени са средства за манастира ни в Атон, за доизграждане на новостроящия се православен храм в столичния квартал "Люлин“, както и за проектиране и строителство на нов храм в кв. "Младост“.
