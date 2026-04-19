Сигнали за това, че хора са приканвани да гласуват с хартия, защото им опашки на машините за гласуване, са получени в ЦИК, съобщи зам.-председателят и говорител на институцията Росица Матева, цитирана от ФОКУС.

"Избирателят сам избира как да да упражни вота си и СИК няма право да приканва гражданите", категорична бе тя.

До момента в ЦИК са постъпили над 80 сигнала, изтъкна Матева.

"Имаме сигнали за обявени вече в интернет сайтове предварителни данни от гласуването, изпратени са предупредителни писма", подчерта зам.-председателят на ЦИК.

Матева обяви, че има и сигнал за купуване на гласове.

Към 11:00 ч. избирателната активност е 12,12%. Най-висока е в 6-ти изборен район във Враца - 17,13%, а най-ниска в 9-ти район Кърджали - 7.80%.

Активността е по-висока от на предходните избори.