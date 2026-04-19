Всички секции за гласуване са открити, като няма информация за отсъствия на членове, което да предизвиква проблеми освен единични случаи, за които са предприети действия от районните избирателни комисии.

Това стана ясно от първото за деня заседание на ЦИК след началото на вота.

До момента в Централната избирателна комисия са постъпили преписки за проблеми с устройства за гласуване. Във Варна машината е стартирала с грешна дата, има данни и за машина с грешен час, какъвто е и случаят в Благоевград, а в София машина не е стартирала. На място са изпратени техници, които да отстранят проблема.

В 11-и МИР - Ловеч е установена и машина със счупено капаче на отделението за флаш паметта. В тази секция машинното гласуване е преустановено. Само на хартия ще гласуват и избирателите в секция във Варна, където устройство не е отпечатало 6 последователни пъти разписка.

За проблем в Бургас пък вече Burgas24.bg съобщи.

Няма постъпили съществени жалби. Има няколко сигнала от квартал “Надежда", че не се поставя печат върху машинната бюлетина. Постъпил е сигнал от кандидат-депутат, в който се посочва, че в община в Гоце Делчев не е поставен параван, а тъмна стаичка. Там ще бъде направена проверка по телефона.