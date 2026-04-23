Централната избирателна комисия (ЦИК) оповести официалните резултати от вота на 19 април. Броят на действителните бюлетини е 3 290 889.

Ето разпределението на мандатите:

"Прогресивна България" - 131

ПП-ДБ - 37

ГЕРБ-СДС - 39

ДПС - 21

"Възраждане"- 12

След оповестяването на разпределението на мандатите, кандидатите, избрани от два района, в еднодневен срок трябва да заявят от коя листа ще влязат в парламента.