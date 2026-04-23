Очаква се в събота ЦИК официално да обяви имената на новите депутати, а президентът Илияна Йотова обяви готовност да свика първото заседание на 52-рото Народно събрание още на 29 или 30 април. Тъй като има ясно мнозинство, не се предвиждат пречки при избора на председател и бързото сформиране на парламентарните групи. Веднага след това президентът ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет на победителите от "Прогресивна България", съобщава Plovdiv24.bg.

Резултати и разпределение в 52-рото НС

-"Прогресивна България": Първа политическа сила с 44,59% подкрепа.

- ГЕРБ-СДС: Втора политическа сила с 13,38%.

- ПП-ДБ: Трето място с 12,61%.

- ДПС: 7,12%подкрепа.

-"Възраждане“: 4,25% подкрепа.