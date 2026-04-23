ЦИК ще обяви официалните резултати от вота на 19 април по-късно днес.

Трябва да стане ясно колко точно е била избирателната активност у нас и в чужбина, както и това как ще бъдат разпределени мандатите в 52-ото Народно събрание.

Днес изтича срокът, в който тази информация трябва да бъде публикувана, след като бъде извършена повторна проверка на данните, събрани от ЦИК.

След оповестяването на разпределението на мандатите, кандидатите, избрани от два района, в срок от 24 часа ще трябва да заявят от коя листа ще влязат в парламента.

ще бъдат обявени имената на депутатите, които ще бъдат част от следващия парламент.