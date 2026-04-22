Имената на депутатите в 52-ото Народно събрание ще бъдат оповестени в събота, това обяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова по време на онлайн заседание.
Тя подчерта, че утре ще излязат и официалните резултати от вота на 19 април.
"Вчера Централната избирателна комисия приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии. След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което секционните избирателни комисии анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването", обясни още Камелия Нейкова.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.