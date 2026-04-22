Имената на депутатите в 52-ото Народно събрание ще бъдат оповестени в събота, това обяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова по време на онлайн заседание.

Тя подчерта, че утре ще излязат и официалните резултати от вота на 19 април.

"Вчера Централната избирателна комисия приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии. След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което секционните избирателни комисии анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването", обясни още Камелия Нейкова.