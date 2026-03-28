Централната избирателна комисия взе окончателно решение за организацията на вота извън страната, като определи разкриването на 493 избирателни секции в 55 държави за предстоящите избори.Решението е базирано на официалните данни за подадените заявления от български граждани в чужбина. Според публикуваната информация, общият им брой надхвърля 60 000. От ЦИК посочват, че разпределението на секциите е извършено след анализ на заявленията, както и след съгласуване с институциите, ангажирани с организацията на изборния процес зад граница.Съгласно хронограмата за вота на 19 април, днес беше крайният срок за вземане на решението, след като Министерството на външните работи се произнесе със становище.Най-голям брой секции традиционно се разкриват в държави с големи български общности. Заради напрегнатата обстановка в Близкия изток няма да бъдат разкрити избирателни секции в Израел, Иран, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.Припомняме ви, че в началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи до 20 броя секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Това доведе до значително намаляване на местата за гласуване в страни, където традиционно те са били повече.Във Великобритания, извън дипломатическите мисии, ще бъдат открити 12 секции извън Лондон и още 8 в различни райони на столицата. В САЩ се предвижда разкриването на 6 секции в консулския окръг на Чикаго, 4 в Ню Йорк, както и по 5 в районите на Лос Анджелис и Вашингтон.