ЦИК отказа да регистрира коалиция "Подкрепи Радев", има опасения да не заблуди избирателите
©
От ЦИК отбелязват, че подобно име може да заблуди избирателите, че Румен Радев е носител на кандидатура от национално ниво.
ЦИК приема, че наименованието е несъвместимо с предмета на регистрацията на коалиции и с принципните изисквания за яснота и недопускане на заблуждение в изборния процес, като в тази насока е дала указание за отстраняване на несъответствието чрез промяна на наименованието.
На 04.03.2026 г., в срока по указанията на ЦИК, Светозар Съев е подал заявление за регистрация на "Просперираща България", но ЦИК констатира, че не е представен списък на подписали 2500 лица, подкрепящи регистрация на коалиция "Просперираща България“, следователно регистрация отново е отказана.
Рекацията на Румен Радев
В отговор на опита за регистрация на коалицията от пресцентъра на Румен Радев, разпространиха позиция до медиите:
Политическото статукво очевидно е готово на всякакви безпринципни действия срещу "Прогресивна България“, включително създаването на нейни имитации за изборите. Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна.
Още по темата
/
Политолог: Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа
04.03
Румен Радев: Предсрочният парламентарен вот ни изправя пред два избора - или прогресивна България, или олигархия
03.03
Още от категорията
/
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:51
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
16:13
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
16:12
Ще можем лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
15:13
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.