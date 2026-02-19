Сподели close
Централната избирателна комисия започна активната организация за произвеждането на предсрочни избори за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г. с Указ № 58 на Президента на Република България.

В изпълнение на правомощията си и съгласно сроковете, посочени в Изборния кодекс, днес ЦИК прие хронограмата за изборите, както и принципни решения, свързани с подготовката на изборите. През предходните две седмици бяха обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали във връзка с разяснителната кампания. Целта е предоставяне на своевременна и надеждна информация за избирателите.

Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от своевременна координация, Централната избирателна комисия отправи покана за среща с министър-председателя Андрей Гюров и определени от него министри на 20 февруари 2026 г. от 14:00 ч. в сградата на ЦИК.