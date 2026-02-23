Стоил Цицелков да участва в наблюдение на избори.
Решението беше взето на днешното заседание на Комисията с 14 гласа "за“ и 1 "против“.
Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК. Няма правно основание, аз съм реабилитиран.
Няма причина, морална или друга, да не работя с избори. И сега продължавам и се срещам с колеги от много мрежи, каза той. В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори.
В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.
Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК.
Председателят на ЦИК Камелия Нейков посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори, информира БТА.
