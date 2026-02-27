Продължава подготовката за предсрочния парламентарен вот. Днес се очаква да стане ясно и решението на ЦИК за състава на Районните избирателни комисии. Предстои разпределението да бъде направено на заседание, тъй като напрежението между парламентарните сили им попречи да бъде избран председател и секретар в почти всички области на страната.Припомняме, че срокът за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия за участие в изборите изтича в 17 часа на 4 март. До момента четири политически формации са подали необходимите документи.