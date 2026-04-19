"ЦИК е създала необходимата организация изборният ден да протече нормално. При нас постъпват множество сигнали, голяма част от които нямат основание или са просто предположения", това каза председателят на институцията Камелия Нейкова на първия брифинг за деня относно това как протича изборния ден, цитирана от ФОКУС.

Тя призова преди да се изпратят сигнали или жалби да има и съответното основание за това.

"Получихме няколко сигнала на телефоните в ЦИК за по-късно отваряне на няколко секции в София и страната, но веднага са отстранени тези проблеми. Работят всички СИК, а изборният ден протича нормално. В предизборния ден получихме информация и за проблеми при приемането на три машини - за повреди на пломбите, и една на куфара, като се оказа, че при едната просто е срязана пломбата, за да се отвори куфарът, което не е повреда. Така че с тези три машини всичко е наред", увери заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

За две от машините - в РИК - Варна и РИК - Ловеч е счупено капачето на отделението, в което се намират флаш паметите и ЦИК даде указания да не се гласува с тези машини, защото правилата са да е запечатано.

Постъпиха няколко сигнала за разлика в датата и часа на машините. По думите на Матева, където има такива проблеми техниците на "Сиела Норма“ настройват датата и часа и машините продължават да работят.