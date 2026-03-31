ЦИК санкционира Венци Чикагото
Сигналите срещу Ангелов са подадени от Съвета за електронни медии и от гражданин и бяха разгледани от комисията. ЦИК констатира, че поведението на кандидата е нарушило добрите нрави и законодателството за предизборна агитация.
Основните нарушения, установени от ЦИК:
Непристойно поведение и словесна агресия – Ангелов е отправял заплахи и оскърбления към членовете на служебното правителство и на ЦИК по време на студийното участие.
Незаконосъобразно използване на националния герб – кандидатът е скъсал изображение на герба на Република България по време на предаването, което съдържа признаци на престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс.
Материалите са изпратени на Софийска градска прокуратура за по-нататъшни действия.
Незаконосъобразно използване на религиозен символ – тръненият венец на Исус Христос е използван в агитационната форма, предоставена за излъчване по БНТ, което също е нарушение на Изборния кодекс.
Решения на ЦИК:
Съставяне на акт за установените административни нарушения.
Задължаване на генералния директор на БНТ незабавно да премахне от сайта записа на предаването с участието на Ангелов. Въвеждане на мерки за предотвратяване на непристойно поведение, словесна агресия и използване на религиозни символи в предизборните излъчвания на БНТ.
