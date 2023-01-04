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|COVID-19: Петима починаха за 24 часа
За изминалите 24 часа починалите с потвърден коронавирус са петима. Отчетените като излекувани за същия период са 332.
Към днешна дата в болница с COVID-19 са 367 души, от които 34 - в интензивни отделения. Новопостъпилите в лечебни заведения са 82.
За последния ден са поставени 126 дози ваксини срещу коронавирус, а общо от началото на ваксинационната кампания - 4 603 157.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 9; Варна - 36; Велико Търново - 3; Видин - 4; Враца - 0; Габрово - 3; Добрич - 1; Кърджали - 1; Кюстендил - 5; Ловеч - 8; Монтана - 4; Пазарджик - 4; Перник - 6; Плевен - 10; Пловдив - 28; Разград - 0; Русе - 9; Силистра - 11; Сливен - 8; Смолян - 2; София област - 16; София град - 89; Стара Загора - 17; Търговище - 2; Хасково - 4; Шумен - 2; Ямбол - 16 души.
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