Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
COVID-19: Петима починаха за 24 часа
Автор: Екип Burgas24.bg 08:35 / 04.01.2023Коментари (0)118
©
301 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 4899 теста, което означава, че положителни са 6,14% от пробите.

За изминалите 24 часа починалите с потвърден коронавирус са петима. Отчетените като излекувани за същия период са 332.

Към днешна дата в болница с COVID-19 са 367 души, от които 34 - в интензивни отделения. Новопостъпилите в лечебни заведения са 82.

За последния ден са поставени 126 дози ваксини срещу коронавирус, а общо от началото на ваксинационната кампания - 4 603 157.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 9; Варна - 36; Велико Търново - 3; Видин - 4; Враца - 0; Габрово - 3; Добрич - 1; Кърджали - 1; Кюстендил - 5; Ловеч - 8; Монтана - 4; Пазарджик - 4; Перник - 6; Плевен - 10; Пловдив - 28; Разград - 0; Русе - 9; Силистра - 11; Сливен - 8; Смолян - 2; София област - 16; София град - 89; Стара Загора - 17; Търговище - 2; Хасково - 4; Шумен - 2; Ямбол - 16 души.



Още по темата: общо новини по темата: 13796
03.01.2023 »
03.01.2023 »
03.01.2023 »
03.01.2023 »
03.01.2023 »
03.01.2023 »
предишна страница [ 1/2300 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Покрай голямото пазаруване се сблъскахме и с големи проблеми
08:43 / 04.01.2023
Сачева: Вместо да се търси широко политическо съгласие, се прави ...
08:40 / 04.01.2023
Костадин Костадинов: Всички вече говорят за новите избори, които ...
08:40 / 04.01.2023
По особено жесток начин е убит 59-годишният мъж от село Гъмзово
08:39 / 04.01.2023
Прокурор Дойчев за убийството на българския граничар: Основната в...
08:38 / 04.01.2023
Тежко преминаха новогодишните празници за планинските спасители о...
08:39 / 04.01.2023

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2023 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Преговори за съставяне на правителство 2022 г.
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Газова криза
Деца пребиха до смърт мъж
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: