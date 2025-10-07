Новини
COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
Автор: Вилислава Ветренска 10:02Коментари (0)125
©
Това, което в настоящия момент трябва да ни притеснява, е на първо място COVID, докато пикът на грипа ще бъде декември-януари. Броят на болните от COVID в България започва значително да се увеличава. Това каза д-р Аспарух Илиев – ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините, в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“. 

Той подчерта, че COVID-19 продължава да е опасна вирусна инфекция, макар и не толкова, колкото в началото. "Особено дългият COVID, свързан с трайна симптоматика, може да направи хората трайно неработоспособни. Тежкото протичане при възрастни хора и хора с хронични заболявания продължава да е сериозен проблем. COVID засяга сърцето, сърдечно-съдовата система. Моят съвет е - в случай че сте болни, направете един тест. Не се натоварвайте, останете няколко дни вкъщи, просто тялото ви да не изпитва напрежение и стрес в този момент и за да пазите околните“, призова д-р Илиев.

Симптомите на COVID-19 и грип са трудноразличими на пръв поглед.

"При грипа обикновено началото е много рязко – за два-три часа човек вдига много висока температура, има суха кашлица, много голямо неразположение. Обикновено водещи са болките по мускулите и кожата, може да има и болки в очите. Това са ориентирите. При COVID началото е по-меко, по-бавно, не толкова рязко, колкото при грипа. Там обаче има много силно главоболие, в някои случаи загуба на обоняние. По-рядко има болки по стави и мускули, но също не са нетипични. При COVID протичането е по-дълго – може да отнеме няколко дни, докато грипът обикновено преминава по-бързо“, обясни д-р Илиев.

При малките деца COVID може да протече с някои по-нетипични и размити симптоми.

"Най-малките деца може да са неспокойни, може да имат температура, понякога и разстройство. Като цяло COVID не протича тежко при децата, но има единични случаи, в които може да протече тежко“, допълни специалистът.

Т.нар. дълъг COVID настъпва след преминаването на острата фаза на заболяването. "Остава многоседмичен, многомесечен симптом на уморяемост, на неразположение“, поясни д-р Илиев.

По думите му ваксината срещу COVID дава висока степен на защита срещу инфекцията.

"Дори да се разболеем, протичането е по-леко. Ваксината продължава да е много ефективна, с ниска степен на странични ефекти. В рамките на година – година и половина човек има една добра защита, за разлика от ваксината срещу грип, която също дава добра защита, но е по-краткотрайна. Грипната ваксина също е много препоръчителна“, подчерта д-р Аспарух Илиев.

Особено тежко може да бъде състоянието, когато се комбинират двете вирусни инфекции.

"Много важно в такива случаи е приемането на достатъчно течности, защото човек има склонност да се обезводнява. Важен е и покоят. Особено когато са два вируса, състоянието много бързо може да стане животозастрашаващо“, предупреди д-р Илиев.



