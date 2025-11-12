Patronlar Dunyasi е отправила въпрос към Мехмет Ченгиз, собственик на Cengiz Holding, за най-новата ситуация относно рафинерията.
"Санкциите дойдоха точно когато бяхме на път да подпишем. Не сме се отказали. Проучваме какво можем да направим по законен път“, заявява той.
Cengiz Holding, заедно със Socar, подаде оферта за рафинерията "Лукойл" Нефтохим Бургас в България, собственост на руския енергиен гигант "Лукойл". Страните наддадоха повече от световните гиганти за най-голямата рафинерия за преработка на петрол на Балканския полуостров и стигнаха до финалния етап. Всъщност страните бяха стигнали до етапа на подписване.
На 23 октомври обаче американският президент Доналд Тръмп добави втория по големина производител на петрол в Русия "Лукойл" и неговите филиали към списъка със санкции на основание "сериозно липса на ангажираност" към мирния процес, целящ да сложи край на войната в Украйна.
Cengiz Holding и Socar не са се отказали да купят "Лукойл" Нефтохим Бургас
