ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Цени, спестявания и кредити: За какво харчи най-много българинът?
"Статистиката на БНБ обхваща потребителски кредити в няколко категории. Класическите бързи кредити са в последната категория - до една година. Общият оборот в тази категория е 1,64 млрд. лв. Това са кредити с остатъчен срок до една година. Поне половината кредити са по-дългосрочни. Общият обем на този вид кредитиране е в рамките на 800 млн. лв.", коментира председателят на Асоциацията на отговорно небанково кредитиране адв. Николай Цветанов.
По думите му броят на изтеглените кредити по никакъв начин не се е променила на годишна база. Има увеличение в размера на теглените кредити под 10 процента.
Кредитополучателите търсят кредит на по-висока стойност, за да могат да си закупят същите, но вече поскъпнали вещи, отбеляза адв. Николай Цветанов за Bulgaria ON AIR.
Инфлацията се отразява на размера на кредитите
Статистиката на БНБ показва, че към юни 2025 г. има увеличение на необслужваните кредити с 30 процента, но в същото време има намаление с 4 процента в сравнение с периода до март 2025 г.
Адв. Цветанов посочи, че има пикове на микрокредитирането в летните месеци и в коледно-новогодишния период. С парите от кредитите правим ремонти вкъщи и ходим на почивка през лятото, а покрай празниците купуваме подаръци и също ходим на почивки.
Юристът е на мнение, че недобросъвестни кредитори вредят на имиджа на сектора, а кредитополучателите трябва да повишат финансовата си култура. Да търсят поне три оферти, за да изберат най-добрата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 671
|предишна страница [ 1/112 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой ще отговаря за поддръжката на частните влакове?
11:25 / 22.08.2025
Починал е мъжът, който пострада тежко при трудова злополука в зав...
11:10 / 22.08.2025
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителни...
11:11 / 22.08.2025
БЛС: Лекарите работят с пациенти, изписват лекарства и накрая пол...
11:24 / 22.08.2025
С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от ч...
10:37 / 22.08.2025
6 симптома на преддиабет
10:36 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета