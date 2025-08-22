Новини
Цени, спестявания и кредити: За какво харчи най-много българинът?
Автор: ИА Фокус 11:43
©
Кредитирането бележи ръст, а потребителските и т.нар. бързи кредити са на стойност 4,719 млрд. лв. 

"Статистиката на БНБ обхваща потребителски кредити в няколко категории. Класическите бързи кредити са в последната категория - до една година. Общият оборот в тази категория е 1,64 млрд. лв. Това са кредити с остатъчен срок до една година. Поне половината кредити са по-дългосрочни. Общият обем на този вид кредитиране е в рамките на 800 млн. лв.", коментира председателят на Асоциацията на отговорно небанково кредитиране адв. Николай Цветанов.

По думите му броят на изтеглените кредити по никакъв начин не се е променила на годишна база. Има увеличение в размера на теглените кредити под 10 процента.

Кредитополучателите търсят кредит на по-висока стойност, за да могат да си закупят същите, но вече поскъпнали вещи, отбеляза адв. Николай Цветанов за Bulgaria ON AIR

Инфлацията се отразява на размера на кредитите

Статистиката на БНБ показва, че към юни 2025 г. има увеличение на необслужваните кредити с 30 процента, но в същото време има намаление с 4 процента в сравнение с периода до март 2025 г.

Адв. Цветанов посочи, че има пикове на микрокредитирането в летните месеци и в коледно-новогодишния период. С парите от кредитите правим ремонти вкъщи и ходим на почивка през лятото, а покрай празниците купуваме подаръци и също ходим на почивки. 

Юристът е на мнение, че недобросъвестни кредитори вредят на имиджа на сектора, а кредитополучателите трябва да повишат финансовата си култура. Да търсят поне три оферти, за да изберат най-добрата.



