|Цените на бензина, дизела и битовия газ могат да скочат заради директива на ЕС, която ще започнем да прилагаме
“Тази схема за търговия с емисии действа вече близо две десетилетия. Тя обхваща голямата индустрия и големите енергийни инсталации. Чрез нея се налага цена на емисиите на парниковите газове. Сега тази схема предстои да бъде разширена", коментира той.
По думите му новата система ще обхваща вече всички горива с изкопаем произход, които използваме за отопление, и всички транспортни горива.
“Няма да я плащаме директно. Това ще го правят търговците, а след това през цената на горивата ще бъде отправена към консуматорите", обясни пред NOVA NEWS експертът.
“Първите три години тази схема ще бъде на регулиран пазар и ще има една фиксирана цена на въглеродните емисии от 45 евро на тон, докато се види дали всичко работи нормално, дали системата действа добре. От 2030 година цената на емисиите ще започне да действа в рамките на един пазар - може да расте нагоре, да спада надолу, както се случва и с цените на въглеродните емисии", каза Кондарев.
Според него най-засегнати от промяната се очаква да бъдат транспортните горива, бензинът, дизелът и използването на газ и въглища в домакинствата за директно изгаряне. “Ток и дърва за огрев или пелети не влизат в тази система, защото електроенергията вече е обложена с подобна цена".
“Българската електроенергетика е в процес на много бърза декарбонизация, въглищните централи работят все по-малко и цената там всъщност не е толкова висока. Ние сме държава, в която голяма част от домакинствата вече се отопляват или охлаждат на електроенергия", обясни той. По-засегнати държави са страни като Унгария, Словакия и дори Полша.
По думите на Кондарев транспортът е по-големият проблем за страната ни. “През последните години станахме по-зависими в използването на автомобили. Железниците не са в прекрасно състояние, общественият ни транспорт има доста проблеми спрямо свързаността, като изключим големите градове. А хората просто не слизат от автомобилите си", допълни той.
преди 59 мин.
