Горивата у нас продължават да поскъпват макар и плавно. Дори само за едно денонощие се отчита ръст в цените им. Това показва справка на ФОКУС в платформата Fuelo, която следи цените на горивата.

При цената бензин А95 разликата от вчера до днес е 1 цент за литър - от 1,35 евро на 1,36 евро за литър.

Дизелът също е поскъпнал с един цент за денонощие и цената му днес е 1,48 евро за литър. 

Цените на газта и метана остават без промяна.

Какви са цените на горивата към днешна дата:

Бензин А95 – 1,36 евро за литър

Дизел – 1,48 евро за литър

Газ – 0,63 евро за литър

Метан – 1,14 евро за кг

От 3 март до днес, само за 10 дни, се отчита поскъпване на всички горива, като при дизела е най-осезаемо. Той е поскъпнал с 19 цента. 

Какви мерки взима България?

Вчера служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че правителството обмисля директни помощи за гражданите, които ще бъдат най-засегнати от покачващите се цени. 

По-късно същия ден на първо четене в Комисията за бюджет и финанси с 10 гласа "за", 7 "въздържал се" и нито един против народните представители приеха предложението на ''ДПС - Ново начало'' за създаване на фонд за компенсации заради високите цени на горивата.