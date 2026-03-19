Цените на горивата продължават да се покачват: Дизелът скочи с 24 цента за по-малко от месец
За едно денонощие се е покачила с 1 цент цената както на дизела, така и на бензина и газта.
Тенденцията за почти всекидневното покачване на цените на горивата се развива вече от седмици.
Ако днес можете да заредите литър дизел за 1,53 евро, бензин за 1,39 евро и газ за 65 цента, то на 3 март цените изглеждаха така:
Бензин А95 – 1,29 евро за литър
Дизел – 1,29 евро за литър
Газ – 0,58 евро за литър
Справката показва, че само за 16 дни цената на бензина се е вдигнала с 10 цента, цената на дизела – с 24 цента, а тази на газта – със 7.
Цената от 1,53 евро на дизеловото гориво се доближава до обявения от държавата праг, който, ако бъде преминат, тя ще започне да изплаща помощи на най-уязвимите.
Важно е да обърнем внимание обаче, че министър Георги Клисурски вчера обясни, че цените на горивата ще се следят по касовите бележки, а не по това, което се изписва на колонката за зареждане. Причината е, че бензиностанциите предлагат промоции и лоялни програми, които правят цената на касата по-ниска от тази, която се изписва при зареждане.
"Ако цените са паднали под 1,60 евро, помощи няма да се изплащат. Следим цените ежедневно. Ако цените достигнат 1,60 евро, ще въведем тази мярка, но отново казвам – дори на колонките цените да са 1,60 евро и да дават отстъпки на гражданите, няма да мине този номер. Ние виждаме какво реално се плаща на касата и това ще определи дали ще бъде отпусната помощта", заяви той пред журналисти.
ФОКУС припомня, че помощите са в размер на 20 евро и ще се изплащат при следните условия:
Доходен критерий – право на тази подкрепа имат лица, чийто месечен доход е до 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност.
Средномесечен брутен доход за 2024 година – 537,78 евро.
Средномесечният доход за 2024 година трябва да бъде по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година.
Превозно средство – лицето трябва да притежава превозно средство на свое име, в съсобственост или на лизинг.
Непосредствено след като бяха разяснени критериите президентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, очаква един по-пълен пакет, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата.
