Цените на жилищата може да паднат, ако се строи повече
Автор: Екип Burgas24.bg 10:56
© Burgas24.bg
Въпреки впечатленията за интензивно строителство в България, статистиката показва, че страната не се застроява толкова интензивно, колкото изглежда, заяви Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи.

"Визуалните впечатления за презастрояване често са подвеждащи, защото хората гледат новите сгради по големите булеварди в столицата и другите големи градове, но общата картина е различна“, обясни той телевизия Euronews Bulgaria.

Според Шопов българските градове все още предлагат значителни зелени площи, а за доказателство асоциацията дори обяви награда от 5 хиляди лева за този, който успее да посочи по-малко застроен и по-зелен град с население над 1 милион души от София.

Георги Шопов подчерта, че в България цените на имотите се определят основно от търсенето и предлагането.

"Търсенето е много голямо. Ако се строи повече, цените могат да паднат – това е единственият пазарен механизъм. Хората купуват жилища, позволяват си ги, тук няма "балон““, посочи той.

По думите на Шопов, проблемите като трафик и натовареност са типични за всички големи градове в страната. Те не могат да бъдат напълно елиминирани, но могат да бъдат ограничени чрез по-смели политики.

"В Западна Европа тези трудности се усещат по-малко заради регулации като високите данъци върху автомобилите, които намаляват движението“, допълни той.








Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 1 ч. и 19 мин.
0
 
 
Градът вече е презастроен! Трябва незабавно да се прекрати всяко ново строителство! Никой не мисли за комуникациите - транспортни и битови. Искате ново строителсто - ликвидирайте измислените общини Варица и Родопи и градът да расте навън.
