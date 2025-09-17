ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма част от използваните в строителството материали - топлоизолационни материали, дограми, енергоефективни фасадни решения, машини и оборудване, се внасят от страни като Германия, Франция и Белгия. Инфлацията в тези страни директно се отразява върху цените на тези продукти, а от там и върху крайната себестойност на строителството в България.
Повишаването на разходите за труд също е фактор за поскъпване на имотите. Компаниите от бранша увеличават заплатите и подобряват условията на труд, за да задържат наетите хора. Това се отразява на крайните цени на новите жилища.
Когато новото строителство поскъпва, част от купувачите се насочват към вторичния пазар на имоти, което увеличава търсенето им и води до повишаване и на цените на жилищата старо строителство. Цените на жилищата ще продължат да нарастват, категорични са брокери. Ако повишението на доходите върви заедно с поскъпването на имотите, ще нарасне търсенето на качествени жилища на добри локации. Ако през следващите години цените на апартаментите нараснат значително повече от ръста на доходите, това ще доведе до покачване на търсенето и на по-бюджетни жилища в крайните квартали на големите градове.
