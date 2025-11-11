Ценовият абсурд е факт! Изкупуват се за стотинки, но стигат левче по веригите
По думите му през миналата година ситуацията е била диаметрално различна. Заради сушата добивите са били ниски и зеленчукът се е изкупувал по 0,80 лв. за килограм. Тогава високата цена е мотивирала много стопани да засадят повече площи, което в крайна сметка води до днешното свръхпредлагане.
Кабуров подчертава, че разликата между изкупните и крайните цени не отива при производителите. Според него липсата на регулация позволява прекомерни надценки, а решението е приемането на Закона за агрохранителната верига, който да осигури проследимост и контрол в цялата система.
Той настоява и за въвеждане на производствени квоти за следващата година, за да се избегнат масови фалити.
Производителят съобщи и за друга тревожна тенденция – през предстоящата зима техните отопляеми оранжерии ще останат празни.
"Третата причина е в лесния достъп до българския пазар на турски и албански краставици и домати. Бедата за потребителите е, че те се третират със забранени в Европейския съюз продукти за растителна защита" – алармира производителят пред Sinor.bg.
Заради разходите за отопление семейството му планира да започне оранжерийното производство едва на 1 март.
В големите вериги Кауфланд, Билла и др. зелето е 0,89лв, но по пазарите зеле Кьосе е на цена 1,40 , 1,50 и нагоре....там правят ли се проверки?! Производителите и потребителите сме на загуба , а прекупвачите са печелившите без много труд....
