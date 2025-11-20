Централна и Източна България са предупредени днес
Жълт код е обявен за областите: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.
Днес времето в страната ще бъде предимно облачно на места, главно в Западна България и Рило-Родопската област, с валежи от дъжд. Около и след обяд валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Вятърът в котловините и низините ще стихне и там преди обяд видимостта ще е намалена. В Източна България и северно от планините ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°, в София – около 18°.
В планините ще бъде предимно облачно на места, главно в масивите в Западна България и в Рило-Родопската област, с валежи от дъжд. Над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. След обяд ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени над централните и източните райони на Стара планина. Ще духа силен, по високите и открити части временно бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд временно ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 16°-17° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
