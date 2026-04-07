Изплащането на пенсиите за месец април започна на днес - 7 април и ще продължи до 20 число на месеца. Сумите ще се раздават по график чрез пощенските станции, а за хората, които получават пенсиите си по банков път, преводите ще бъдат извършени още днес, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ), предаде репортер на Burgas24.bg.

Заедно с пенсиите, НОИ ще изплати и допълнителни средства за Великден. Размерът на добавките зависи от дохода на пенсионерите. По 50 евро ще получат хората, чиито пенсии и добавки са до 390,63 евро включително, което съответства на линията на бедност за 2026 г.

По 20 евро ще бъдат изплатени на пенсионерите с доходи от 390,64 евро до 620,20 евро включително.