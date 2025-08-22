© Фокус виж галерията Часове наред продължава километричното задръстване на АМ "Тракия" към Бургас, което се образува в района на Вакарел, предава репортер на "Фокус". В момента колоната е над 2 километра.



Припомняме, че по-рано днес читател на медията ни съобщи за пътен инцидент като от пожарната потвърдиха за катастрофа между лек автомобил и ТИР.



След запитване от "Фокус" до полицията, от ОДМВР - София дадоха подробности за инцидента и заявиха, че има жена, която е транспортирана за преглед в болница.



Шофирайте внимателно!