Част от българите започват да се отказват от купуването на подаръци за Коледа
Данните показват, че 60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент – 34% през първите 15 дни на декември и още 26% след 15 декември. Парадоксално, когато са попитани извън конкретни дати, 84% заявяват, че биха предпочели да приключат с покупките преди началото на декември – индикация за разминаване между нагласи и реални възможности. Това показва проучване на Агенцията за пазарни проучвания JTN. Резултатите от национално-представително изследване за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г., реализирано сред 400 респонденти.
Онлайн пазаруването расте, но част от хората се отказват от подаръци
41% от анкетираните планират да купят коледни подаръци онлайн, докато 10% заявяват, че изобщо няма да купуват подаръци тази година. Делът на хората, които няма да зарадват близките си с подаръци, продължава да расте – 9% през 2025 г. спрямо едва 3,5% през 2020 г.
