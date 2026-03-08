Частна инициатива на туристическа агенция осигури безвъзмезден полет за българите, блокирани на Малдивите
Димчев уточни, че държавата не е оказала финансово подпомагане и разходите за полета са изцяло за сметка на самите туристи. "Сумата, която сме отделили, не е малка - говорим за няколко хиляди евро на човек. Но въпросът е, че ще успеем да се приберем“, добави той.
"Идеята беше да съдействаме на туристите, които се оказаха в тази въздушна блокада, да стигнат по-бързо до България. Полетът е пълен до последното място - 326 пътника, включително от Малдивите, Индонезия, Шри-Ланка, Тайланд и Филипините“, обясни Кирил Стамов, собственик на агенцията в Пловдив.
Той подчерта, че българската държава е предоставила само морална подкрепа, а билетите за чартърния полет се продават на стойност от 1500 евро на човек. "Когато става въпрос за живота и здравето на българите, този въпрос трябва да остане на заден план“, каза Стамов.
Чартърът се очаква да излети от Мале в 21 часа местно време и да кацне на летище - София между 3 и 4 часа сутринта, българско време. Интересът към подобни полети остава висок, като към момента са получени над 30 допълнителни заявки, основно от българи, блокирани в Тайланд.
