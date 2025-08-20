Частни превозвачи ще могат да влязат в жп транспорта у нас

© Булфото Стартира процедурата за избор на нови оператори в железопътния транспорт у нас. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет.



"Възложено ми е да обявим процедурата за избор на нови оператори на железопътни пътнически превози. Целта на нашето правителство е да превърнем железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната. Всички знаете, че секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и неизвършването на реформи", отбеляза министърът.



Той посочи, че спрямо изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост държавата трябва да проведе реформата в железопътния сектор.



"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да бъде просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците", категоричен бе министър Караджов.



Той посочи, че към момента има издадени три железопътни лиценза, но по думите му нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги.



"В ПВУ сме записали ясно и точно, че при изготвянето на процедура за възлагане на тези услуги ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира достъпът до пазара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем.



Такива позиции са определени. Разделили сме мрежата и влаковете в страната на три региона - Западен, който ще извършва 75% от дейността, Северен, който е 13,5% от дейността и Южен, който е 11,2% от дейността", каза министърът.



През следващата седмица ще бъде дадено началото на конкурсната процедура. Тя ще бъде обявена в Официалния вестник на Европейския съюз, а достъп до нея имат всички железопътни оператори на държави-членки на ЕС.



"Обемът на поръчката е определен на база обема свършена работа през тази година, а срокът за подаване на документи за потенциалните участници ще бъде три месеца. Сключването на договора трябва да стане до 13 декември тази година. Реалната дейност по влизане и функциониране на новите работи ще започне от 13 декември 2026 година. Продължителността, с която ще бъдат тези договори ще бъдат 12 години", каза той.



Операторите ще могат да използват безплатно подвижния състав, закупен след 2009 година. Собствеността остава на България, обясни Гроздан Караджов.



Железопътният състав преди 2009 година остава на БДЖ, като той също ще може да бъде отдаван при специални условия.



Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда.