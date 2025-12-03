Чефо: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
©
"Това обаче няма да сте вие. Вие сте различни. Вие сте родени свободни именно заради интернет. Вие сте поколението, което слага край на изнасилването на България от 90-тарските мутри. Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем. Нито крачка назад. С вас сме", пише той.
Още по темата
/
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
08:57
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
02.12
Още от категорията
/
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
02.12
Евростат: Въпреки спад в ЕС, бедността в България остава висока - 37% от населението е с финансови затруднения
01.12
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението...
23:15 / 02.12.2025
Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори
22:31 / 02.12.2025
Милен Керемедчиев: Пред Европа в момента са надвиснали тежки обла...
22:31 / 02.12.2025
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите
21:30 / 02.12.2025
Недоволство не стихва: Протести срещу Бюджет 2026 и утре
21:27 / 02.12.2025
Костадин Костадинов: Голяма част от българското общество не иска ...
19:43 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.