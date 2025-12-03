Тоя мач е игран десетки пъти и от нас, и от тях. Много преди вас решиха да се приспят след протест, два или три и се приеха за победени. Влязоха в клишетата на “Няма смисъл", “Тука е така" и “Съсипаха я тази държава". След това преклониха глава, така започва обръщението си към GenZ актьорът Стефан Попов."Това обаче няма да сте вие. Вие сте различни. Вие сте родени свободни именно заради интернет. Вие сте поколението, което слага край на изнасилването на България от 90-тарските мутри. Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем. Нито крачка назад. С вас сме", пише той.