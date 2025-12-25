Два автомобила са се ударили челно на пътя II-15 в района на едно от кръстовищата за село Оходен. Пострадали са две деца, пътуващи в единия от леките автомобили. Те са транспортирани до болница за медицински прегледи, съобщава Диана Русинова във Facebook.Лек автомобил Seat, движещ се в посока Враца, е бил ударен челно от джип Suzuki, който се е движел посока Оряхово и се е завъртял на пътното платно и е навлязъл в насрещното движение.Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция".