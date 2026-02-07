Черна вест: Мая загуби битката с рака
Близките ѝ благодарят на всички, които са опитали заедно с тях да я спасят и са оказали подкрепа и помощ в този труден момент. Те молят да не се изпращат повече средства по сметката на Мая Александрова.
Припомняме, че повече от месец Мая беше в клиника в Турция, където беше подложена на поредна терапия. Лечението имаше положителни резултати, но бяха необходими още средства, за да продължи. Единствената мечта на 7-годишния ѝ син Яси беше майка му да оздравее и отново да я прегърне.
Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрените си съболезнования на семейството и близките й!
