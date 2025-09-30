ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Чешка компания засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове
Поддръжката ще бъде осигурена за срок от 15 години, като за целта ще бъдат наети десетки нови служители в страната.
Компанията е част от чешката PPF Group – един от най-големите инвеститори в България. Подписването на този договор е ключов етап от разширяване дейността на компанията на Балканите.
“Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона“, заяви Петр Новотни, главен изпълнителен директор на компанията.
По-качествена поддръжка директно от производителя
Съгласно договора компанията ще осигурява цялостна поддръжка на всички доставени влакове – от ежедневни дейности до мащабни сервизни операции, гарантиращи максимална устойчивост и безопасност. За тази цел ще бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва както кадри на Škoda Group, така и десетки новонаети служители от България, с което компанията ще подкрепи заетостта на местния трудов пазар.
"Убедени сме, че именно производителят е най-добрият партньор за тази услуга. Нашите експерти познават превозните средства в детайл и могат да осигурят най-висок стандарт на поддръжка в дългосрочен план“, допълни Новотни.
Компанията планира да разшири експертизата си в поддръжката и на влакове от други производители, както и на такива от различни години на производство. В бъдеще наетото депо ще може да обслужва всички влакове, движещи се по българските железници.
През 2024 г. чешката компания потвърди поръчка за производство и доставка на 25 електрически влака. Всеки от тях ще разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът обхваща доставката на 25 четиривагонни електрически влака, както и 15 години пълна поддръжка. Общата стойност на договора възлиза на над половин милиард евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 345
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Имотни измами с договори "на зелено"! Прокуратурата разследва стр...
11:32 / 30.09.2025
За година пенсионерите се увеличиха с близо 11 хил., скочиха и ра...
10:55 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пищят, ето кога
10:38 / 30.09.2025
Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда!
10:23 / 30.09.2025
Нарастват случаи на агресия и насилие спрямо медицински специалис...
10:15 / 30.09.2025
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше...
09:50 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета