Чешка компания засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове

© Чешката компания Škoda Group отбелязва важен напредък в реализацията на един от стратегическите си проекти в България. На официална церемония в Чешкото посолство в София компанията подписа договор с българската фирма TTL за наем на депо, в което през следващите години ще се извършва пълно обслужване на 25 нови модерни електрически влака. Компанията ще достави влаковете съгласно договор, сключен през септември миналата година, на стойност над половин милиард евро.



Поддръжката ще бъде осигурена за срок от 15 години, като за целта ще бъдат наети десетки нови служители в страната.



Компанията е част от чешката PPF Group – един от най-големите инвеститори в България. Подписването на този договор е ключов етап от разширяване дейността на компанията на Балканите.



“Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона“, заяви Петр Новотни, главен изпълнителен директор на компанията.



По-качествена поддръжка директно от производителя



Съгласно договора компанията ще осигурява цялостна поддръжка на всички доставени влакове – от ежедневни дейности до мащабни сервизни операции, гарантиращи максимална устойчивост и безопасност. За тази цел ще бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва както кадри на Škoda Group, така и десетки новонаети служители от България, с което компанията ще подкрепи заетостта на местния трудов пазар.



"Убедени сме, че именно производителят е най-добрият партньор за тази услуга. Нашите експерти познават превозните средства в детайл и могат да осигурят най-висок стандарт на поддръжка в дългосрочен план“, допълни Новотни.



Компанията планира да разшири експертизата си в поддръжката и на влакове от други производители, както и на такива от различни години на производство. В бъдеще наетото депо ще може да обслужва всички влакове, движещи се по българските железници.



През 2024 г. чешката компания потвърди поръчка за производство и доставка на 25 електрически влака. Всеки от тях ще разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът обхваща доставката на 25 четиривагонни електрически влака, както и 15 години пълна поддръжка. Общата стойност на договора възлиза на над половин милиард евро.