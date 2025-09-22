ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честит празник! 117 години независима България!
На 22 септември 1908 г. с манифест княз Фердинанд I обявява Независимостта на България и така поставя началото на Третото българско царство. Този акт неслучайно е извършен в църквата "Св. 40 мъченици" в старата ни столица Велико Търново: там и самият княз се провъзгласява за цар. Защо този акт от 22 септември 1908 г. е толкова важен? С него се отхвърлят и последните васални връзки с Османската империя. Освен това обявяването на Независимостта е в пряка връзка с други две много важни събития, които го предшестват, а именно Освобождението през 1878 г. и Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г.
Руско-турската война възстановява България на политическата карта на Европа, а Берлинският конгрес разпокъсва територията на страната и по този начин потвърждава нейния васален статут. Дори и след Съединението от 1885 г. страната ни продължава да бъде васална на Османската империя и няма право да сключва търговски договори и военно-политически споразумения с други държави, да въвежда митнически тарифи. Освен това е трябвало да поеме изплащането на големия външен дълг на Османската империя и да плаща ежегоден данък на султана. Не е могла да има дипломатическо представителство в нито една друга държава, собствена армия и още редица негативи за страната.
Във Велико Търново тържествата по повод националния празник ще започнат от църквата "Свети 40 мъченици". След това празничното шествие ще се отправи съм историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал ще бъде издигнат националният трибагреник. Кулминацията на тържествата ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".
