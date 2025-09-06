ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честит празник, българи!
Съединението на България е актът на фактическото обединение на Княжество България и Източна Румелия през 1885 година. То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК).
Извършва се след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев.
Този ден, превърнал се в символ на националното единство, е официален празник в българския календар и празник на Пловдив.
Вицепрезидентът: Съединението е взривът на нашето българско съзна...
09:27 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуро...
09:28 / 06.09.2025
Бойко Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата во...
09:28 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
23:03 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
23:04 / 05.09.2025
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:06 / 05.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
